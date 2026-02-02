Patrol Report December 2025

Patrol Dispatched
Alarms All Other 2
All Facilities Locked at Night 31
All Facilities Unlocked AM 31
Animal Rules Leash 1
Animals Lost & Found 6
Animals Misc 1
Animals Barking Complaints 5
Auto Accidents 2
Broken Gate Arms 4
Buildings Checked 27
Damage to Property 3
Dead Animal Pickup 12
Debris on Road 3
Disabled Vehicle 1
Disturbance 4
Dust Dirt Complaint 0
Escort Guest/Homeowner 4
Flag and Sign Violations 0
Flat Tire Assistance 1
Gate Malfunctions 8
Golf Cart Tow 47
Golf Course Rules 2
Holiday or Sign Violations 0
Home Owner/Guest Assistance 11
Jump Start 31
Lighting Rules 2
Lost and Found 3
Mail Runs 31
Miscellaneous 14
Pest Complaints, Bees, Coyotes, etc. 2
Pool Rules 1
Soliciting 3
Suspicious Act/Person 7
Theft 1
Trucks Maintenance &Fuel Trips 31
Water Leak 12
Weeds 0
Welfare Check 7
Total Dispatches for Month 351
Violation/Courtesy Notices/Warnings
Driveway Parking 36
Disabled Parking Violations 4
Expired Passes 1
Fire Lane Parking 2
Garage Door 48
Illegal Gate Entry 13
Parking on Unpaved Surface 0
RV Violations 3
Street Parking 21
Trash Rules 26
Speeding Violations via Radar 14
Stop Sign Violations Observed 23
Total Violations 191
Gate Counts
Tuscany Falls (TF) 58,974
Eagle’s Nest (EN) 41,597
Gate 2 16,803
Gate 3 6,253
Gate 4 26,543
Gate 6 26,126
Gate 7 23,429
Gate 8 36,226
Total EN & TF Unmanned Gates 235,951
Other Services
RFIDs installed 109
Vacation Watch 101
Guest Passes Issued 11,409