February 2026, Features

Patrol Report December 2025

Patrol Dispatched

Alarms All Other 2

All Facilities Locked at Night 31

All Facilities Unlocked AM 31

Animal Rules Leash 1

Animals Lost & Found 6

Animals Misc 1

Animals Barking Complaints 5

Auto Accidents 2

Broken Gate Arms 4

Buildings Checked 27

Damage to Property 3

Dead Animal Pickup 12

Debris on Road 3

Disabled Vehicle 1

Disturbance 4

Dust Dirt Complaint 0

Escort Guest/Homeowner 4

Flag and Sign Violations 0

Flat Tire Assistance 1

Gate Malfunctions 8

Golf Cart Tow 47

Golf Course Rules 2

Holiday or Sign Violations 0

Home Owner/Guest Assistance 11

Jump Start 31

Lighting Rules 2

Lost and Found 3

Mail Runs 31

Miscellaneous 14

Pest Complaints, Bees, Coyotes, etc. 2

Pool Rules 1

Soliciting 3

Suspicious Act/Person 7

Theft 1

Trucks Maintenance &Fuel Trips 31

Water Leak 12

Weeds 0

Welfare Check 7

Total Dispatches for Month 351

Violation/Courtesy Notices/Warnings

Driveway Parking 36

Disabled Parking Violations 4

Expired Passes 1

Fire Lane Parking 2

Garage Door 48

Illegal Gate Entry 13

Parking on Unpaved Surface 0

RV Violations 3

Street Parking 21

Trash Rules 26

Speeding Violations via Radar 14

Stop Sign Violations Observed 23

Total Violations 191

Gate Counts

Tuscany Falls (TF) 58,974

Eagle’s Nest (EN) 41,597

Gate 2 16,803

Gate 3 6,253

Gate 4 26,543

Gate 6 26,126

Gate 7 23,429

Gate 8 36,226

Total EN & TF Unmanned Gates 235,951

Other Services

RFIDs installed 109

Vacation Watch 101

Guest Passes Issued 11,409